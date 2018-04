Nieuwe app berekent BIV

Door: AUTO55

De Vlaamse belastingsdienst heeft een app laten ontwikkelen om de belasting op inverkeersstelling voor nieuwe- en tweedehandswagens te berekenen. De BIV werd vorig jaar nog herbekeken om meer vervuilende auto's meer te doen betalen. De formule zelf werd echter nooit vrijgegeven, wat lang niet door iedereen in dank wordt afgenomen. De module verschilt overigens niet van de reeds bekende simulatietool. Smartphones met een iOS of Android besturingssysteem kunnen de app reeds downloaden; bezitters van een BlackBerry of Windows phone moeten nog even geduld oefenen.