Porsche lekt: GTS-versie voor Cayman en Boxster

Als een doorontwikkeling op de Cayman en Boxster met toevoeging 'S' op de achterklep, verschuilen de GTS-modellen 15 paarden extra onder de kap. Dat is dus 330pk in geval van de open versie en 340 paarden voor de gesloten versie. De sprint naar honderd zou in beide gevallen een tiende van een seconde sneller verlopen.

De Boxster en Cayman met GTS-opschrift zullen standaard met 20-duims lichtmetaal worden geleverd en uiteraard op enkele aanpassingen aan de binnen- en buitenzijde worden getrakteerd. In april volgend jaar wil Porsche ze pas met de wereld delen, op het salon in Beijing. Twee maanden later wil het bedrijf ze de markt op gooien.