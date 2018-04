Porsche Cayman en Cayman S zijn helemaal nieuw

Door: BV

Na een compleet nieuwe Boxster komt er natuurlijk ook een nieuwe Cayman. Die staat op dit eigenste ogenblik te blinken op het Autosalon van Los Angeles. Net zoals de dakloze broeder bij z'n generatiewissel het voordeel van een compleet nieuwe structuur kreeg, is dat nu ook het geval. Natuurlijk is de evolutie aan de buitenzijde, geheel volgens Porsche-traditie, eerder voorzichtig. Grotere luchthappers, een gewijzigde kontvleugel en lichtunits zijn de voornaamste aanwijzingen dat het om een nieuw model gaat. Dat de overhangen korter werden terwijl wielbasis en spoorbreedte toenamen, ziet er niet alleen beter uit, maar het helpt natuurlijk ook het rijgedrag.

In de Cayman zit een 2,7l zescilinder boxermotor die we uiteraard kennen uit de Boxster. Die vervangt een 2,9l, maar is niettemin 10pk krachtiger. Hij houdt nu 275pk en 290Nm achter de hand. Voldoende voor een sprinttijd van 5,7 seconden en een top van 266km/u. De Cayman S doet het met een 3,4l krachtcentrale met gelijkaardige architectuur. Goed voor 325pk en 370Nm, een sprinttijd van exact vijf tellen en een top van 283km/u.

Wie er dan nog wat extra centen kan tegen gooien, kan achter de komma nog winst boeken. Een automaat met dubbele koppeling en zeven verzetten doet de sprint nog een tiende sneller. En dan is er nog het Sport Chrono Pakket waarmee je nog eens twee tienden winst boekt.