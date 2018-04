Pariss Roadster wil de baan op

Door: AUTO55

Deze ultracompacte én op elektriciteit rijdende Fransman, afkomstig uit Calais, werd vorig jaar voorgesteld op het autosalon van Parijs. En vanaf volgend jaar wil oprichter Damien Bíró 'm aan de man brengen. Damien is een afstammeling van Lázló Bíró waaraan we de balpen te danken hebben. Sinds 2009 probeert de kerel het model van de grond te krijgen.

Die Roadster meet 3,8 bij 1,8 meter en is zoals gezegd volledig elektrisch aangedreven. Op elke as is een elektromotor gemonteerd. Samen produceren ze 218pk en 400Nm koppel. De Roadster weegt ook slechts 800kg en is in staat is in amper 3,9 seconden naar honderd te spurten.

Met een volgeladen accu geraakt hij in theorie 200 kilometer ver. Maar met een (optionele) range extender aan boord verlegt de Pariss de grenzen met 500 kilometer. Het totale gewicht neemt in dat geval met 70kg toe. Het gevoel van een extra man aan boord, zeg maar. precieze prijzen werden nog niet vrijgegeven.

