Caterham wil eigen Alpine

Bij Caterham heeft men plannen om de samen met Renault ontwikkelde Alpine onder eigen naam uit te brengen. De bolide staat intern bekend als de C120. Het uiteindelijke resultaat zou fors verschillen van de versie van Renault, onder meer vanwege een ander interieur- en exterieurdesign. Ook de stuurinrichting en de motor zouden binnenshuis onder handen worden genomen.

Het vermogen wordt geschat op 250pk, maar de Engelsen willen liever 300pk op de technische fiche zien verschijnen. De tweezitter zou overigens slechts 1,1t op de weegschaal plaatsen, wat veel over de prestaties verklapt. Zowel de versie van Renault als die van Caterham zullen van de band rollen in de fabriek in Dieppe. Caterham zou graag 3.000 exemplaren aan de man brengen.