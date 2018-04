Recordbedrag voor Ferrari 250 GTO

Door: AUTO55

52 miljoen dollar of omgerekend 38.268.968 werd er vorige maand op tafel gelegd voor een zeldzame Ferrari 250 GTO uit 1963. Het Italiaanse raspaard met chassisnummer 5.111 behoorde toe aan verzamelaar Paul Pappalardo, die zich er sinds 1974 eigenaar van mocht noemen. Het bod werd niet uitgebracht op een veiling en de aanschaffer wenste anoniem te blijven. De bolide in kwestie won onder meer de Tour de France in '63, werd achteraf gerestaureerd en heeft sindsdien aan verscheidene historische rally's deelgenomen, zoals aan de 2002 Le Mans Classic.

Het vorige record staat overigens ook op naam van een 250 GTO, specifieker een model uit '62 waar levende legende Sir Stirling Moss tijdens zijn carrière zijn voeten in heeft bewogen. Daar werd vorig jaar $ 35 miljoen voor neergeteld. Meer weten over de Ferrari 250 GTO? Hier klikken volstaat.