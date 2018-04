Facel Vega Ringo Starr onder de hamer

Door: BV

Er bestaat geen Facel Vega die niet speciaal is. Maar de ene is al wat meer apart en zeldzaam dan de andere. Het exemplaar dat op 1 december bij Bonhams in Londen onder de hamer gaat - een Facel Vega II uit 1964 - is nog net wat meer apart dan één van de hooguit 2.000 andere coupés met achtcilinder die de Parijse fabriek van het merk verlieten. Het is één van amper twee exemplaren die door de fabriek afgeleverd werden met een 6,7l V8 met meer dan 400pk (tegen de ‘slechts' 390pk sterke 6,3l van het standaardexemplaar) en één van hooguit 26 gebouwde exemplaren met het stuur rechts.

Maar wat de donkerrode Facel Vega II uit het laatste productiejaar van het prestigieuze maar weinig bekende Franse merk vooral voor zich heeft spreken is dat de eerste eigenaar Beatle Ringo Starr was. Uiteraard is het model gerestaureerd, en het heeft in de loop der jaren ook z'n fijne (maar broze) Borrani spaakwielen ingeruild voor volle exemplaren. Een foutje, maar Bonhams schat niettemin toch dat de ruim 240km/u snelle Gran Turismo over de toonbank zal gaan voor zo'n half miljoen.