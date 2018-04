Chrysler snijdt in productie SRT Viper

Door: BV

Aan ambities geen gebrek bij de performance-afdeling van Chrysler. Die heet SRT van 'Street Racing Technologies' en dat acroniem is tegenwoordig zelf een op zich staand merk. De Viper is daarvan de vaandeldrager, maar het in februari gelanceerde model, vindt onvoldoende aanhangers. SRT verkocht al 426 exemplaren terwijl er inmiddels al 564 stuks op parkeerplaatsen staan wachten op een nieuwe eigenaar. SRT start met het terugschroeven van de productie van 9 naar 6 stuks per dag. Bekijk de nieuwe SRT Viper in onze gallery.