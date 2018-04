Porsche wil Afrika koloniseren

Door: BV

Het mag dan wel crisis zijn, automobielfabrikant Porsche heeft er geen last van. Voorlopig deed het bedrijf in 2013 al zo'n 15% beter dan over dezelfde periode in 2012. Opvallend is dat het vooral de SUVs van het bedrijf zijn die met de duizenden tegelijk worden afgezet. En ook niet in Europa, maar vooral in Azië gaat het goed. Daar heeft Porsche overigens een reputatie als SUV-bouwer, wat meteen verklaart waarom Porsche niet wakker ligt van een (gevoelloze!) elektrische stuurbekrachtiging in een stiefmoederlijk behandeld modelletje als de 911.

Met de Macan introduceert Porsche op het Autosalon van Los Angeles eindelijk z'n compacte SUV. Technisch gezien wordt dat een broertje van onder meer de Audi Q5. Een product dat het volgens Bernhard Maier, die de hoogste positie bekleedt in het machtige marketingdepartement van het bedrijf, ook mogelijk moet maken om Afrika te koloniseren. De instap-SUV (alles is relatief, uiteraard) moet de verkoop nog verder de hoogte in stuwen. En daar is de redenering alvast rechtlijnig: als Porsche in meer landen te koop is, zal er meer verkocht worden. 15 Afrikaanse landen - we veronderstellen dat het gaat om naties met een stabiel politiek klimaat en een relatief hoge welvaart - staan op de lijst, die niet is gespecifieerd. Porsche geeft zichzelf 7 jaar tijd om er een aanwezigheid op te zetten.