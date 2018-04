Qoros plant modellenoffensief

Door: AUTO55

Onlangs werd de Qoros 3 Sedan door de leden van de EuroNCAP-commissie uitgeroepen tot de veiligste auto die ze dit jaar al bij elkaar mochten plooien. Nog voor het model bij de verdelers is beland, hebben de Chinezen dus reeds een gedroomde start genomen. En men is erop gebrand nog meer creaties met de wereld te delen. In de wachtkamer van het merk zetelen momenteel twee modellen met de weinig verrassende type-aanduidingen 5 en 7. De eerste positioneert zich in het zogeheten E-segment, waar onder meer BMW's 5-reeks, Audi's A6 en de Mercedes E-klasse het mooie weer maken; de tweede houdt kroostrijke gezinnen (max. 7 personen) in het vizier. Meer werd er voorlopig niet over uitgeweid, maar we hebben van elk wel een visueel voorsmaakje klaargezet.