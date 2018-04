Qoros 3 Sedan in detail

Door: BV

De Chinezen komen. Daarvoor moest je geen kristallen bol hebben. Enkele merken, waaronder Geely en Brilliance, hebben de afgelopen jaren al hun teen in het badwater gestoken. En zich prompt stevig verbrand aan de veeleisende Europese markt. Maar Qoros is een ander verhaal. Aan de ontwikkeling werd onder meer gewerkt door Magna Steyr, TRW, Continental, Bosch, Getrag, Benteler, Lear, Microsoft, Harman, Neusoft-Alpine and Iconmobile. Bovendien heeft het in 2007 opgerichte bedrijf, dat 50% eigendom is van de Chinese autofabrikant Chery en voor de andere helft in het bezit is van een Israelische investeringsmaatschappij, heeft wereldwijd talloze kopstukken uit de autobranche geronseld.

Gert Hildebrand, voormalig designchef bij BMW en Mini is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het ontwerp van de modellen. De jonge onderneming wil auto's neerzetten die degelijk ogen en een gevoel van betrouwbaarheid en kwaliteit opwekken. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsdrempel ook effectief wordt gehaald is beroep gedaan op het hierboven reeds aangehaalde Magna Steyr. Dat is verantwoordelijk voor het testwerk. Aan een fonkelnieuwe fabriek wordt inmiddels de laatste hand gelegd. Die valt dan weer onder de verantwoordelijk van Alexander Wortberg. Die was eerder al fabrieksmanager bij BMW.

Eind dit jaar komt de 3 Sedan als eerste model op de markt. Die wordt 4,6m lang, 1,84m breed. Niet toevallig afmetingen die erg dicht in de buurt van die van de Jetta liggen. In de koffer zal 450l bagage passen.

Een nieuw, adaptief platform, moet Qoros van meet af aan een flexibele architectuur opleveren. Nieuwe varianten ontwikkelen moet daardoor relatief goedkoop kunnen. De 3 Sedan komt eerst met twee 1.6l viercilinder benzinemotoren. De eerste is 126pk en 155Nm sterk en de tweede wordt door een turbo naar 156pk en 210Nm geholpen. Een handbediende zesbak wordt standaard, een automaat met dubbele koppeling optioneel.

Toekomstige aandrijfcombinaties zullen ook een 1.2l driecilinder turbo benzinemotor (ontwikkeld in samenwerking met het Oostenrijkse AVS) en een hybride (in Genève te zien als 3 Cross Hybrid Concept) omvatten.

De productie van de Qoros 3 Sedan zal later dit jaar worden opgestart in de gloednieuwe fabriek in Changsu, ten noorden van Shanghai. De fabriek heeft een jaarlijkse capaciteit van 150.000 exemplaren, maar kan groeien tot 450.000 stuks.

Qoros komt ook naar België, maar tegen welke prijs of via welk kanaal is nog niet officieel gecommuniceerd. Maar we rekenen op ‘scherp' in de eerste categorie en zetten in op voormalig Saab-invoerder en actueel Mitsubishi-distributeur Beherman als antwoord op de tweede vraag.