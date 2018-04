Tesla-baas koopt Lotus uit Spy Who Loved Me

Door: BV

De unieke Lotus Esprit S1-duikboot die dienst deed in de James-Bond-film The Spy Who Loved me, ging bij RM-Auctions onder de hamer. Er werd uiteindelijk heel exact € 726.646 voor opgehoest. Maar dat wisten we al. Wie de koper was? Dat was nog onbekend. Maar inmiddels is uitgelekt dat het unieke exemplaar is opgekocht door Elon Musk. Zoals in ‘de baas van Tesla'.

Dat grootverdieners best ook oog hebben voor goede investeringen, is bekend. En deze Lotus zal in de toekomst alleen maar meer waard worden. Maar Elon Musk is er volgens recente - niet bevestigde - geruchten meer mee van plan. De Tesla-topman wil het model naar verluid functioneel maken, zodat er ook op de weg mee kan gereden worden. Of dat ook goed nieuws is voor de historische waarde van het filmrequisiet, is niet duidelijk. Het model is te bekijken in deze fotospecial, terwijl je voor een trailer van de film ook terecht kan in ons Legendarische Autofilms-dossier.