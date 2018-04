Ook Volvo mikt op draadloos opladen

Door: BV

Elektrische auto's mogen dan al een zekere hipfactor hebben en een groen imago uitstralen, maar het product heeft tegelijk nog enkele hindernissen te overwinnen. De hoge kostprijs is daarvan de meest in het oog springende, maar ook opladen is nog steeds een gedoe. Als de fabrikant geen aanpassing van je thuisinstallatie vergt, heb je al geluk. Een standaardnorm voor laadpalen ontbreekt. Erger nog, eigelijk heeft de sector nog helemaal geen eensgezindheid bereikt over eender welke oplaadnorm. Maar dat betekent niet dat onderzoek en ontwikkeling stilstaan.

Inductief opladen, waarbij een elektromagnetisch veld eerder dan een kabel wordt gebruikt om energie van het stroomnet naar de accu over te brengen, lijkt behoorlijke slaagkansen te hebben. Het zou je bij het gebruik van een elektrisch voertuig alvast van de kabel verlossen.

Verschillende autoconstructeurs experimenteren reeds met de technologie en ook Volvo schaart er zich nu achter. Een inductiespoel creëert een afwisselend elektromagnetisch veld bij een laadstation. Een tweede inductiespoel in het rijdende object pikt stroom van het elektromagnetische veld op en zet het om in elektrische energie welke de batterij oplaadt.

Het complete onderzoeksproject, gericht op inductief laden van auto`s en bussen, is geïnitieerd door Flanders` Drive. Volvo Car Group, Bombardier Transportion en carrosseriebouwer Van Hool nemen deel. De Vlaamse overheid trok de beurs open en Volvo stelde een auto ter beschikking voor het inductieve laadproject: een Volvo C30 Electric. Die heeft een elektrisch vermogen van 120pk. Volvo weet inmiddels dat die zonder laadkabel kan opgeladen worden in 2,5 uur.