Mercedes GLA eerst als Edition 1

Door: BV

Mercedes-Benz maakt er een traditie van bij elk nieuw model een stevig uitgeruste Edition 1 te lanceren voor de klanten die meteen naar de dealer hollen om er één te bestellen zonder ooit met het model gereden te hebben. De jongste uitgave is de GLA, die pas vanaf maart volgend jaar leverbaar wordt.

Het sausje staat bij Mercedees inmiddels gewoon op het schab. Er worden wat extra stijlkenmerken uit de optielijst geplukt (in casu de beschermprofielen onderaan de bumpers, zwarte 19-duims lichtmetalen velgen van AMG, hoogglans zwarte buitenspiegels, chroomaccenten, donkere achterruiten...) en ook de binnenruimte wordt onder handen genomen. Je vindt er nootbruin leder, een Alvorada-stof met mocassin stiksels, een sportstuur, zwarte hemelbekleding en het licht en zicht-pakket. De beschikbare lakkleuren zijn Cirruswit, Orientbruin, Mountaingrrijs of Designo Magno Mountaingrijs. De kers op de taart zijn de Edition 1-labeltjes die onder meer de flanken sieren.

Erg veel invloed op het uitzicht heb je niet, maar je kan wel ruim kiezen uit de beschikbare motoren. Die hebben we eerder al opgelijst. De prijs is nog onbekend. Bekijk de Edition 1 gerust in de fotospecial.