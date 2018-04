Mercedes presenteert de GLA

Door: BV

Mercedes voegt een nieuwe telg aan z'n gamma compacte middenklassers toe. Na de A- en B-Klasse en de goed gecamoufleerde sedan CLA, is het nu tijd voor een opgehoogde telg. En die verdoezelt z'n familieband met de A-Klasse niet. De koets oogt natuurlijk wat gespierder, rust op grotere lichtmetalen velgen en staat een tikkeltje hoger van het asfalt, maar blijft erg dicht in de buurt van het donormodel. Om zichzelf wat meer geloofwaardigheid toe te waaien, zijn spatbordverbreders gemonteerd en laten de bumperschilden zowel zwarte kunststof als zilverkleurige beschermprofielen zien. Of die ook effectief nut hebben, is twijfelachtig. Voeg nog de grotere, rechthoekige uitlaatspruitstukken toe, en je hebt een lijst met de voornaamste uiterlijke kenmerken.

De compacte crossover meet finaal 4471mm in de lengte, 1804mm in de breedte en is 1494mm hoog. Zo glad als de A kon Mercedes dit product niet maken, maar z'n Cx van 0,29 is nog steeds erg indrukwekken.

Het interieur is nagenoeg identiek aan dat van de A-Klasse. En in cijfers wijzigt er dan ook nauwelijks wat. Er passen vijf inzittenden in, aangevuld met 421l bagage. Of twee personen en 836l cargo. Wie bijbetaald voor een instelbare rugleuning van de achterbank kan het reguliere koffervolume wel doen toenemen tot 481l, gewoon de rugleuning meer verticaal te zetten.

De motoren zijn ook allemaal al bekenden. Het gamma trapt af met een 156pk sterke 1.6 in de GLA 200, gevolgd door een 2-liter met 211pk in de GLA 250. Dieselen kan bij aanvang met een 200 CDI (eigenlijk een 2,2) die 136pk opwekt, naast een 220 CDI - dezelfde motor in een configuratie die 170pk sterk is. Aan de instapdiesel hangt een verbruikscijfer van 4,3l/100km.

De instapmotoren slepen zich steeds aan de voorwielen door het verkeer. Vierwielaandrijving is er alleen voor de topmotorisaties (in telkens benzine en diesel) en dan nog tegen een meerprijs. Om goed een helling op- en weer af te geraken wordt -uiteraard - vooral beroep gedaan op elektronica. Mercedes wil tot slot nog de prestaties van de GLA 250 4MATIC kwijt. Die keilt zichzelf in 6,5 seconden naar de 100km/u-grens en haalt een top van 233km/u.

Hoe de stoere A eruit ziet, ontdek je in de fotospecial.