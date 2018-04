Fiat koopt VM Motori van GM

Door: BV

De Italiaanse dieselmotorenfabrikant VM Motori is nagenoeg volledig in het bezit van Fiat. De Italiaanse autobouwer bezat al de helft van de aandelen sinds 2010, toen het voormalige hoofdaandeelhouder General Motors (dat het bedrijf in 2007 kocht) voor 50% uitkocht. Nu is ook de rest van de aandelen van eigenaar gewisseld, voor ruwweg € 34 miljoen.

VM Motori produceert dieselcentrales voor industriële- en landbouwtoepassingen, naast automotoren die onder meer terug te vinden zijn in producten van London Taxi, Jeep, Lancia, Chrysler en Maserati. Onder meer de zescilinder dieseleenheid van die laatste, komt uit de ruim 85.000m2 tellende productiefaciliteit van het bedrijf. Het bedrijf laat ook motoren onder licentie bouwen. GM deed dat onder meer in Zuid-Korea voor de Opel Antara en Chevrolet Captiva en ook de tweeliter dieselcentrale die door SsangYong wordt gebruikt is een ontwikkeling van VM Motori.