Crosshiker, X-Lander, Hustler zijn Suzuki-concepts voor Salon Tokio

Door: BV

Dat de Japanners op het tweejaarlijkse Autosalon van Tokio stevig uitpakken is nogal wiedes. Suzuki doet het met drie nieuwe concept cars.

Crosshiker

De rode Crosshiker is gebaseerd op de bodemplaat van de Regina - een studiemodel waarmee we al konden kennismaken op dezelfde beurs twee jaar geleden. Dat onderstel is een pluimgewicht waardoor het zelfs in combinatie met deze Nissan Juke-geïnspireerde (maar kleinere) koets, nog steeds niet meer dan 810kg op de weegschaal zet. En dat is mét 1.0-liter driecilinder motor. Met zo weinig gewicht aan de haak moet zelfs zo'n klein motortje pittig uit de hoek komen.

X-Lander

De X-Lander is een speelse stadsrakker die - zo omschrijft Suzuki het - ook graag in het veld gaat spelen. Z'n compacte afmetingen doen alvast wat aan de Jimny denken en het toeval wil dat die al haast dubbel zo lang meegaat als we van een model gewend zijn. De 1,3l benzinemotor zal de fans van de kleine terreinwagen ook bekend in de oren klinken. En vierwielaandrijving blijft present. Er is voor de gelegenheid zelfs een elektromotor aan toegevoegd, waardoor het geheel zichzelf het label ‘hybride' mag opkleven. Het studiemodel heeft ook nog een ‘automatisch gecontroleerde manuele transmissie'. Geen idee wat we ons daarbij moeten voorstellen.

Hustler

De Hustler is dan weer een typische Japanse doosvormige creatie. Wat stoerder vormgegeven en voorzien van vierwielaandrijving, maar niettemin hoekig en Spartaans, om zo veel mogelijk centimeters voetafdruk om te zetten in binnenruimte.