Tolvoorstel voor Duitse snelwegen

Door: BV

Het Belgische wegenvignet, al dan niet uitsluitend voor buitenlanders zie zich wilden laten martelen op onze door controles geïnfesteerde pokdalige autostrades waarop het gras in de berm blijft staan, maar de lantaarnpalen werden afgeknipt, zit weer voor een tijdje in de kast. Uiteraard konden de talrijke bestuursniveaus in ons piepkleine land met het grootste overheidsapparaat ter wereld het niet eens worden over een te volgen strategie. Inmiddels staat een soortgelijk vignet ook in Duitsland op de agenda.

De jongste verkiezingsuitslag in Duitsland bracht winst voor CSU en CDU, en beide zusterpartijen hebben campagne gevoerd met een wegenvignet. Niet voor de Duitsers zelf, maar voor buitenlanders die hun rubber komen verslijten op het goed onderhouden Duitse snelwegennet.

Er waren tijden dat een ongelijke behandeling van buitenlanders door Duitsland met argwaan bekeken zou worden, maar de Estlander Siim Kallas, die momenteel de Europese Commisaris voor Transport (omdat Estland met z'n 27 inwoner per vierkante kilometer - tegen 227 voor Duitsland en 363 voor België natuurlijk een expert is in mobiliteit?), ziet er geen graten in. En vindt de EU het weer helemaal ok dat mensen in een eengemaakt Europa verschillend behandeld worden. Het is overigens diezelfde Europese comissie die Duitsland - met matig succes - al jaren achter de veren zit voor de invoering van een algemene snelheidsbeperking. Daar wordt uiteraard met veiligheidsargumenten gevochten, maar Duitsland biedt - vooral in liberale regio's - nog fel weerwerk. Het heeft immers de beste veiiligheidsstatistieken van gans Europa onder de arm.

De Auslandermaut, is nog geen praktijk. Ze ligt op de onderhandelingstafel. Als ze weerhouden wordt in het regeerprogramma, lees je het hier.