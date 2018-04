Onthuld: 3 Mitsubishi concepts voor Tokio

Door: BV

De obligate teaser hadden we al gehad. Nu geeft Mitsubishi meer details vrij over de drie studiemodellen die het op z'n stand op het tweejaarlijkse Autosalon van Tokio zal tentoonstellen. Twee daarvan hebben hybridetechnologie aan boord - vergelijkbaar met die van de Outlander PHEV. De eerste is trouwens ook een SUV die GC-PHEV (van Grand Cruiser) werd gedoopt. Naast de hybride-aandrijflijn, levert een dissectie van de ingewanden er ook een drieliter V6 met trubo en een achttrapsautomaat op. De aandrijving geschiedt permanent op de vier wielen. Van formaat overklast de GC-PHEV de Outlander. Op vlak van uiterlijk (vooral de achterzijde), zijn we behoorlijk zeker dat je het liever bij de Outlander houdt.

De XR-PHEV is dan weer een kleintje dat hoog op de poten staat. Een stads-SUV zeg maar. Met een amper 1.1l grote turbomotor die eveneens wordt bijgestaan door een elektrische eenheid.

De Concept AR is dan weer een compacte monovolume, maar zelfs die ontsnapt niet aan de SUV-invloeden. Hier vinden we dezelfde 1.1l als één paragraaf hoger, zij het zonder de hulp van een elektromotor. Mitsubishi heeft het wel over een microhybridesysteem, maar dat is welllicht gewoon marketingtaal voor de aanwezigheid van een start/stop-systeem. Wat er nu al is van beeld, kan je hier bekijken.