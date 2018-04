Nurburgring: prijzen 2014

Door: BV

De Nurburgring, was die niet bankroet en op zoek naar een overnemer? Helemaal juist. Maar het tijdelijke management houdt cash-koe Nordschleife natuurlijk wel open voor publiek en autoconstructeur. In tegenstelling tot het cinemacomplex en het pretpark dat errond is gebouwd, heeft het slingerende asfalt altijd al op voldoende interesse kunnen rekenen.

Officieel is de Nurburgring een tolweg en wanneer die niet voorzien is voor wedstrijden of in al dan niet in gecamouflagerpint gehulde prototypes, kan je gewoon een ticketje kopen. Eén enkel rondje kost je tot 31 december € 26 en dan komt er een euro bij. Vier rondjes zullen je € 100 kosten, terwijl dat nu nog € 97 is. En er zijn nog meer pakketjes: 9 ronden zullen € 209 in plaats van € 202 kosten en een pakket van 25 ronden (nog steeds onvoldoende om het 20,832km lange circuit in de vingers te krijgen) moeten vanaf 1 januari € 518 in plaats van € 499 kosten.

Vanaf volgend jaar kan je met je ticketje voor de Nordschleife overigens ook het Grand Prix circuit aandoen. Daar mag je voor hetzelfde geld 15 minuten op rondhossen, maar je passeert er natuurlijk niet over het asfalt waarop decennia auto- en autosportgeschiedenis werd geschreven. En je moet kiezen, want het is nu ook weer niet zo dat je beide uit één enkele betaalbeurt kan melken.

Abonnementen zijn er ook. Wie z'n budget voor banden, remmen en misschien ook carrosseriewerk kan optrekken, opteert misschien beter voor jaarkaart. Die kost € 1.650. Momenteel is dat nog € 1.475.