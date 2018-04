Autoverkoop oktober: meer van hetzelfde

Door: BV

De afgelopen maanden, en vooral in oktober, vertoonde de Europese automarkt de eerste voorzichtige tekenen van heropleving. Maar terwijl ons land niet afzakte tot de dieptes die in enkele andere Europese landen werden genoteerd, gaan de cijfers voor afgelopen maand bij ons niet in het groen - tegen de Europese trend in. Er werden 39.490 nieuwe voertuigen in het verkeer gebracht. Dat is 5,6% minder dan tijdens dezelfde maand in 2012. Maar de cijfers over de eerste 10 maanden zijn nagenoeg identiek aan die over dezelfde periode een jaar eerder. Vakorganisatie Febiac ging al van bij het begin van het jaar uit van een stabiele automarkt met zo'n 485.000 nieuw ingeschreven wagens en handhaaft nu nogmaals die prognose.

Aan de top wordt de eerste positie van Volkswagen bedreigd door Renault. De Fransen wisten 3.963 voertuigen af te zetten, terwijl het Duitse volumemerk de teller op 3.998 heeft staan. Peugeot neemt de derde stek voor z'n rekening met het perfect ronde nummer van 3.700 voertuigen. Citroën staat met 2.890 op vier terwijl BMW zichzelf op een vijfde plaats terugvindt met 2.691 voertuigen. Een oplijsting van de 38 meest voorkomende merken hebben we zoals steeds op onze Facebook-pagina geplaatst.

In de andere marksegmenten is er veel minder stabiliteit. De voorbije maand daalden de inschrijvingen van lichte bedrijfsvoertuigen (minder dan 3,5 ton) met 7,8%. Gerekend vanaf januari afficheren zij een daling met 2,3%. Eenzelfde vaststelling voor de voertuigen tussen 3,5 en 16 ton waarvan de inschrijvingen in oktober met 28,9% terugliepen en die sinds januari 19,6% verloren. De zware bedrijfsvoertuigen (meer dan 16 ton) hebben een goede maand achter de rug, met een stijging van 11% ten opzichte van één jaar eerder, hetgeen de gecumuleerde terugval dit jaar terugbrengt tot 18,3%.

Bij de motorfietsen blijft het huilen met de helm op. De daling zette er zich afgelopen maand door met een verlies van 21,1%; terwijl de gecumuleerde terugval ten opzichte van een evenmin schitterend 2012 nu 11,9% bedraagt.