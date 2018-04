Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi in de maak

Door: AUTO55

De Frans-Japanse groep Renault-Nissan en fabrikant Mitsubishi bekijken de mogelijkheid om een samenwerkingsverbond op te starten, met het oog op een gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe technieken en modellen, die dan wereldwijd aan de man kunnen worden gebracht. Eerst op de verlanglijst staan zogenaamde Kei-Cars (zeer kleine wagentjes, erg populair in Japan), inclusief elektrisch aangedreven versies. Daarna staan twee grote berlines op het programma, die zowel Renault als Mitsubishi verder kunnen helpen. Eén van die modellen is in de eerste plaats voor de Noord-Amerikaanse markt bestemd en zal - als alles goed gaat - in de Renault-Samsung fabriek in het Zuid-Koreaanse Busan van de band rollen. We houden je op de hoogte.