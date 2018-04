Bugatti Veyron Meo Costantini komt in drievoud

Door: AUTO55

Een legendarisch automerk als Bugatti heeft vele (race)legendes voortgebracht. En als je aan één van hen eer bewijst, dan moet je ze eigenlijk allemaal een keertje in de aandacht brengen. Met 'Les Légendes de Bugatti' gaat het merk ervoor.

Het afgebeelde exemplaar brengt hulde aan Meo Costantini, die tot tweemaal toe de Targa Florio op zijn naam heeft geschreven. Bovendien was de man een goede vriend van Ettore Bugatti in hoogst eigen persoon. Ook stond Costantini ooit aan het hoofd van Bugatti's raceteam. Redenen te over dus om een Veyron naar hem de vernoemen.

De Veyron Meo Costantini vervoegt de ‘Jean-Pierre Wimille´ en de ‘Jean Bugatti´ als derde exclusieve bolide binnen de reeks, en opnieuw mocht de 1.200pk producerende 16.4 Grand Sport Vitesse als basismodel fungeren. Verschillende stijlkenmerken werden overgenomen van de Type 35, een van de meest succesvolle racewagens aller tijden die vijf maal de Targa Florio domineerde, en onder de achtervleugel staat de plattegrond van de befaamde race getatoeëerd. De unieke kleurstelling verwijst naar Franse racekleuren.

Van de Bugatti Veyron Meo Costantini, die op het autosalon van Dubaï werd voorgesteld, worden slechts 3 exemplaren gebouwd. Elk met een prijskaartje van € 2,1 miljoen. Hier is meer beeld.