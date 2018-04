Kleine 1.2 benzine voor Renault Kangoo

Door: BV

De guitige Renault Kangoo werd eerder dit jaar getrakteerd op een facelift. En in die opgefriste koets vinden we voortaan ook de nieuwe 1.2 TCe benzinemotor terug. Een centrale die al kennen uit onder meer de Megane en de Clio.

"Energy 1.2 TCE" is de volledige benaming van de eenheid, waaruit je kan afleiden dat het vermogen wordt opgeklopt door een turbo, terwijl de energetische efficiëntie wordt geholpen door een start/stop-systeem en de recuperatie van remenergie. Het blok blijft met z'n 115pk nét onder de 100pk/liter-grens en is dus pittiger dan de atmosferische 1.6l benzinemotor die hij de deur wijst.

Je zal behoorlijk je best moeten doen om in het dagelijkse verkeer minder brandstof door de cilinders te jagen dan bij z'n voorganger. Maar op papier doe je natuurlijk een zaak. Het verbruiksgemiddelde bedraagt nu 6,1l/100km en de CO2-uitstoot beloopt 140g/km. Dat is 22% minder dan voorheen.