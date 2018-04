Facelift voor Renault Kangoo

Door: BV

De opfrisbeurt van de bestelwageneditie en de elektrische variant was al aangekondigd. Maar omdat Renault graag heeft dat we het er nog eens over hebben, is de aanpassing van de personenwagenversie van de Kangoo pas vandaag bekend gemaakt. Maar natuurlijk krijgt die helemaal gelijkaardige updates. Aan de buitenzijde valt de komst van nieuwe kleuren, wieldoppen en een herwerkte grille, lichtunits en bumperschilden het meest op in deze facelift volgens traditioneel recept. Er komt wel een nieuwe gammatopper die je aan de tweekleurige bumpers, dakrails, 15-duims lichtmetalen velgen, specifieke stootlijsten en getinte achterruiten zal kunnen herkennen.

Het interieur wordt dan weer in alle versies getrakteerd op een herwerkte boordplank en een flinke update van het multimediasysteem dat bij Renault R-Link heet. Stabiliteitscontrole, vertrekhulp op hellingen en een slimmere tractiecontrole zijn eveneens voorzien.

De 110pk sterke dieselvariant stoot slechts 115gr CO2 per kilometer uit en mag daarom in ons land op grote populariteit rekenen, naast dieselverbrandende varianten die 75 en 90pk opwekken. En er blijft ook een benzineuitvoering die 115pk levert.