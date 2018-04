LA Autoshow Design Challenge 2013

Door: BV

Een designwedstrijd is al een decennium lang een vast element van het Autosalon van Los Angeles. Je mag dus van een heuse traditie spreken. De organisatie schotelt er de ontwerpbureaus van de deelnemende autoconstructeurs steevast een uitdaging voor. En ze worden er niet bepaald minder complex op. Dit jaar was de titel "Biomimicry & Mobility 2025". Het komt er in elk geval op neer dat de autoconstructeurs gevraagd werd om indien mogelijk verder te denken dan de auto zelf en een aantal oplossingen te verzinnen voor problemen als verkeersdruk, vervuiling en duurzaamheid.

In het totaal zijn er 12 inzendingen, waarbij opvalt dat het gebruikelijke deelnemersveld van onder meer Duitse en Japanse constructeurs voor het eerst gezelschap krijgt van Chinese autobouwers als Roewe, JAC-Motors en Changfeng Motors.

De creaties zijn erg divers en futuristisch. We pikken er enkele uit. BMW gaat ervan uit dat we ons als mens op meer plaatsen op onze planeet zullen vestigen. Ook waar het minder voor de hand ligt. BMW's creatie kan daarom overweg met zee of bergen. En dat terwijl ook dochterbedrijf Mini water aanreikt als mobiliteitsoplossing en een voertuig ontwikkelde dat zich als een school vissen door de rivieren in een stad kan bewegen. Als dat nog niet gek genoeg is, dan is er nog de SUBA-ROO (van Subaru uiteraard). Dat is een mobiliteitsoplossing die je aandoet, één robotbeen heeft en springt als een Kangoeroe. Een jury selecteert later een winnaar uit alle inzendingen.

