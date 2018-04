1.6 CDTI voor Opel Astra

Door: AUTO55

Modeljaar 2014 van Opels vertegenwoordiger in het C-segment vertoont geen exterieurwijzigingen, maar krijgt wel een nieuwe dieselmotor ingeplant. De 1.6 CDTI die eerder voor de Zafira werd aangekondigd zal ook in de Astra verschijnen (maar nog niet in de GTC). Het viercilinderblok produceert 136pk et 320Nm koppel en stelt de Astra in staat in 10,3 tellen naar 100km/u te accelereren en tot een ronde 200km/u door te gaan. Opel claimt 3,9l/100km op de verbruiksschaal (104g/km CO2).

Aan de binnenzijde van de Astra treffen we het infotainmentsysteem IntelliLink gekoppeld aan een 7" display. In standaarduitvoering ontvangt de toepassing een CD-lezer, Bluetooth, een USB-poort en een AUX-ingang. Tegen een meerkost komt er ook navigatie bij kijken, meerbepaald de Navi 950 die in heel Europa de weg wijst.