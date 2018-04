Nog extremer: Ferrari 458 Challenge Evoluzione

Door: AUTO55

Deze evolutie van de 458 Challenge heeft z'n naam niet gestolen. Hij is als het ware nog meer gericht op het onveilig maken van circuits wereldwijd en is bijkomende aanpassingen ondergaan om zijn taak optimaal te vervullen. In detail treden kunnen we niet; Ferrari houdt de lippen nog iets te stijf op mekaar. Wat we wel weten is dat de bolide opnieuw op dieet werd gestuurd, de ophanging verder aan de noden werd aangepast en dat het elektronische differentieel behouden blijft. Een evolutie dus.

Om de aerodynamica bij te stellen werd onder meer een nieuwe splitter vooraan en een grote vleugel achteraan geïnstalleerd, voor extra neerwaartse druk. Of er ook meer vermogen uit de reeds aanwezige V8 wordt verzameld blijft vooralsnog in mysterie gehuld. Meer beeld van het raspaard is er nog niet. Hij zal wellicht deelnemen aan de Ferrari Challenge volgend jaar.