McLaren P1 uitverkocht

Kort na de lancering van de McLaren P1 gaf een presentator van 's werelds meestbekeken autoprogramma te kennen dat alle 375 exemplaren hun toekomstige eigenaar al hadden gevonden. En dat blijkt nog te kloppen ook, want je mag de bolide effectief van je verlanglijst schrappen. Of ook niet helemaal, want er is nog steeds een reservelijst voor wanneer er van een aankoop wordt afgezien. Als dat al gebeurt. Wie ruim 1 miljoen euro op overschot heeft, maakt nog een waterkans.

Inmiddels staat de productieteller op twaalf stuks; auto's die allen voor Europa bestemd zijn. De reeds gefrabiceerde modellen werden aan hun nieuwe eigenaar afgeleverd of zijn er naar op weg. Volgens McLaren is het meer dan verwachte succes te wijten aan de eerste reacties op het model en de gratis reclame op de Britse televisieshow Top Gear. De P1 op gevoelige plaat bewonderen kan hier.