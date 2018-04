Nieuwe Ford Ecoboost: Lincoln bijt spits af

Door: AUTO55

De verpakking doet er voor ons minder toe. Dochtermerk Lincoln wordt bij ons immers niet aan de man gebracht. Maar wat er tussen de voorwielen schuilt zou wel eens invloed kunnen hebben op de Europese markt. De nieuwe MKC, waarvan je hier de plaatjes kan bekijken, wordt namelijk uitgerust met één van twee drukgevoede viercilindermotoren - zeg maar Ecoboost - met 2 of 2,3l longinhoud. De eerste produceert 240pk en 366Nm koppel, de tweede klokt af op 275pk en 406Nm. Het blok met de grootste inhoud zal wellicht in een nog vermogender versie in de volgende Ford Focus RS worden gebruikt en ook een plaatsje krijgen in de nieuwe Mustang, die dit jaar nog officieel in de openbaarheid zal worden gebracht.