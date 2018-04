Gelekt: Nissan GT-R Nismo

Door: AUTO55

Voorzien voor morgen, maar nu al op het wereldwijde web gelekt. De zwaar geanticipeerde Nissan GT-R Nismo is een feit en vult de verwachtingen in door 596pk en 650Nm uit z'n dubbel geblazen 3.8 V6 te puren. Dat is respectievelijk 51pk en 23Nm meer dan de wielen van de standaard-GT-R te verwerken krijgen. Prestatiecijfers kregen we weliswaar nog niet te pakken. De winst kwam er dankzij onder andere grotere turbo's afgeleid van de GT3-variant, en ook de in- en uitlaatsystemen zijn nieuw. Nog meer vermogen zou volgens het merk schade toebrengen aan de versnellingsbak.

De GT-R met Nismo-label onderscheidt zich van de 'mindere' versies door tal van carbon koetswerkonderdelen, zijn grote achtervleugel en een splitter vooraan, en weegt ook bijna 65kg minder dan het standaardmodel - op zich zeker geen lichtgewicht. Aanpassingen aan het onderstel en de ophanging werden ook doorgevoerd, waarover later meer. Nissans nieuwste rust op 20-duims lichtmetaal met daarrond Dunlop SP Sport Maxx GT 600 DSST-runflatbanden, maatje 255/40 RF 20. Prijzen zijn er nog niet; een tweetal foto's kunnen we wel al laten zien.