Te vroeg: Jaguar F-Type Coupé

Door: AUTO55

Bijna is het zover en wordt de gesloten F-Type officieel voorgesteld. In afwachting is er (alweer) vroegtijdig beeld opgedoken van de nieuwe kat. En er is nog meer bekijks op onze facebook-pagina.

Zijn motoren neemt hij uiteraard over van de dakloze telg. Dat betekent dat er keuze is tussen een drukgevoede 3-liter V6 (in versies met 340 en 380pk) en een 5-liter V8, eveneens met compressor, die in de Coupé weliswaar met 550pk is gezegend. Volgende lente gaat de F-Type Coupé de verkoop in.

UPDATE: (veel) meer info en beeld