Honda MC-? is Japanse Twizy

Op het autosalon van Tokio stelt Honda de MC-β voor, een micro-tweezitter (achter elkaar) die maximaal 70km/u op de teller laat verschijnen. Z'n krachten - 15pk - sleurt hij uit een elektrische motor gekoppeld aan een lithium-ion-batterij. Als die volledig opgeladen is (200V: 3u - 100V: 7u) reik je volgens Honda tot 80km ver.

Of de MC-β qua prijsstelling meekan met de Renault Twizy zal nog moet blijken, maar voor de rest staat hij er blijkbaar wel behoorlijk goed voor. De kleine Honda is met een lengte van zo'n 2,5m en de helft daarvan aan breedte lekker compact en dus ideaal voor smalle, drukke straatjes en krappe parkeerplekken. Bovendien is zijn draaicirkel een stuk kleiner dan die van de Renault: 3,3 versus 6,8 meter.