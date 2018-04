Hinten naar vroeger: Nissan IDx Freeflow en IDx Nismo

Door: AUTO55

Wie een beetje mee is met de geschiedenis van het merk, merkt in een enkele oogopslag de gelijkenissen op met de Nissan Skyline GT-R uit eind jaren '60, begin jaren '70. De IDx Freeflow en IDx Nismo (die momenteel op het salon van Tokio bezoekers overdonderen) blazen het oermodel aldus nieuw leven in, maar doen dat elk op een aparte wijze. We starten met de Freeflow, die overigens op dezelfde basis staat als de Nismo. Het betreft een 4,1m lange, 1,7m brede en 1,3m hoge vierzitscoupé met vooral veel jeans aan de binnenzijde. Hij rust op 18-duims lichtmetaal en zou volgens Nissan plaats kunnen bieden aan een benzinemotor met 1,2 tot 1,5l longinhoud.

En dan is er de IDx Nismo, de meer atletische speler van het duo met slechts twee zitplaatsen, waarvan de koets 10cm breder uitvalt dan die van de Freeflow. Hij is geschoeid met stoere 19-duimers en gebruikt vooral zwarte, witte en rode stijlelementen (en veel carbon) om zijn sportieve aspiraties in de verf te zetten. Onder de kap schuilt een geblazen 1,6l met directe inspuiting, gekoppeld aan een CVT. Hier zijn alle foto's.