215 paarden voor Nissan Juke Nismo RS

Toen we eerder dit jaar naar de Spaanse bergen afzakten om de Nissan Juke Nismo aan de tand te voelen, kregen we ook de kans om achter het stuur van z'n nog snellere broer te kruipen. Ingepakt met tape weliswaar, want we hadden met het prototype te maken.

Vandaag mocht het productiemodel z'n neus buitensteken. Op de autobeurs in LA, waar de Juke Nismo RS staat te pochen met 215 beschikbare paarden onder de motorkap (15 meer dan de Juke Nismo en 25 meer dan de snelste Juke zonder verwijzing naar Nissans autosportafdeling). De vermogenswinst werd klaargespeeld door aanpassingen door te voeren aan de ECU en dankzij de montage van een uitlaat met een grotere diameter. Ook werden er sterkere drijfstangen geïnstalleerd. Kiezen kunnen kopers tussen een Xtronic CVT of een handgeschakelde zesbak, en in het laatste geval krijg je er een sperdifferentieel met beperkte slip bovenop. Over prestaties werd nog niet gerept.

Op de lichtgewicht 18-duimers na verandert er aan de buitenzijde niets, aan de binnenkant prijkt er in de RS een Recaro-logo op de stoelen. Het dashboard is afgewerkt met rode stiksels en met panelen die er uitzien als carbon. Een met alcantara gedrapeerd stuurwiel vervolledigt het plaatje. Hier is meer beeld.