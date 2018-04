Officieel: Fisker failliet

Door: BV

Dat de nicheconstructeur Fisker met z'n neus regelrecht naar het faillisement gekeerd stond, was al een hele tijd duidelijk, al werden ook andere pistes nog onderzocht. Nu is de kogel echter door de kerk. Het bedrijf vraagt het bankroet aan. De stap past in een overnameplan van investeringsgroep Hybrid Tech Holdings LLC. Dat heeft het faillisement nodig om de autoconstructeur te ontdoen van z'n grote schuldenlast.

Hybrid Tech Holding LLC wil nagenoeg alle bezittingen en know-how van Fisker overnemen en heeft daar € 18,4 miljoen voor veil. Dat betekent dat de Amerikaanse belastingbetaler zo'n € 102,5 miljoen armer wordt. De Amerikaanse staat gaf Fisker immers een substantiële lening, die - als de rechtbank het verzoek aanvaardt - wordt kwijtgescholden. De grote terugbetalingslast was één van de oorzaken van de problemen binnen de onderneming. De nieuwe eigenaar wil doorgaan met de productie van hybrides, dat spreekt voor zich.