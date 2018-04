Fisker in zwaar weer

Door: BV

Fisker, de fabrikant van elektrische luxewagens, was tot gisteren weliswaar te zien in de Dream Cars for Wishes-sectie op het Autosalon van Brussel 2013, maar dat betekent niet dat er geen vuiltje aan de lucht is. De Belgische invoerders heeft een aantal Karma's op voorraad en blijft daarom naarstig op zoek naar nieuwe klanten. De fabrikant produceerde in zo'n 2.000 Karma's. De jongste zes maanden verliet evenwel geen enkele auto de fabriekshallen.

De batterijleverancier voor de Karma is inmiddels failliet, en het bedrijf zelf is intussen naarstig op zoek naar extra centen - uiteraard in China. Persagentschap Reuters haalt onder meer China Grand Automotive Services Co. En Wanxiang Group aan als gesprekspartners.

Afgelopen jaar werd ook de ontwikkeling van de nieuwe Atlantic stopgezet. De Amerikaanse overheid blokkeerde toen immers de toegang van Fisker tot een lening van ruim een half miljard dollar. De Fisker Atlantic is inmiddels al vertraagd tot 2015.