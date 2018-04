Denza EV: elektrische Mercedes B-Klasse voor China

Door: BV

Het zal wel geen toeval zijn: net terwijl BMW z'n speciaal voor China ontwikkelde Zinoro E1 (eigenlijk een elektrische BMW X1) voorstelt op het Autosalon van Guangzhou, komt Mercedes met de eerste teaser voor de Denza EV op de proppen. Dat model wordt midden 2014 gelanceerd door Shenzen BYD Daimler New Technology. Dat is het bedrijf waarin Daimler een participatie heeft. Ook dat zal, omdat de Chinese overheid niet anders toelaat, uitsluitend elektrische voertuigen en hybrides produceren.

De Denza EV is gebaseerd op de elektrische Mercedes B-Klasse, maar veel meer is over het model nog niet geweten.