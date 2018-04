Zinoro 1E: elektrische BMW X1

Door: BV

BMW kwam in het voorjaar al met de aankondiging dat het een nieuw Chinees automerk zou oprichten onder de merknaam Zinoro. Daarvan is het eerste product nu voorgesteld. Het is de 1E - niets meer of minder dan een elektrische BMW X1. Alleen in details als de lichten, grille, sierlijsten en het stuurwiel is het eindproduct van de donorwagen te onderscheiden.

Net als de recent in onze testrubriek verschenen BMW i3, houdt de 1E 170pk en 250Nm achter de hand. Maar door de accu van Ningde Times New Energy Technology - een Chinese leverancier - komt het leeggewicht op twee ton. Je perst er wel nog 150km autonomie uit, maar verder dan een topsnelheid van 130km/u kom je niet. ‘Freude am Fahren' lijkt er ook niet echt bij te passen.

Dat de Duitsers in China kiezen voor een elektrische auto, is geen toeval. Sterker nog, ze hebben eigenlijk geen keuze. Als een buitenlandse autoconstructeur in het communistische land een onderneming op poten wil zetten, dan mag die alleen elektrische en hybride voertuigen produceren. Alle andere ondernemingen, die modellen met verbrandingsmotoren produceren, zijn ten minste ten dele in handen van een Chinese onderneming. En ook daar moet de overheid z'n fiat voor geven.

De Zinoro 1E werd gepresenteerd tijdens de Auto Guangzhou 2013 die tegelijk plaatsvindt met de veel bekendere autoshows in Los Angeles en Tokio. Maar het is een beurs om in de gaten te houden. Zowat elke constructeur lonkt naar de Chinese automarkt. Alleen al een deel van de bevolking van Guangzhou (of het makkelijker uit te spreken Kanton) als klant kunnen binnenhengelen zou al de moeite zijn. Na groot-Tokio is dat immers de grootste metropool ter wereld. Er wonen tientallen miljoenen mensen.

Wie zelf de verschillen met de X1 wil zoeken, kan dat doen in onze fotospecial.