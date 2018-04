Kode9: Japans pluimgewicht

Door: BV

Ken Okuyama is de tekenvaardige Japanner die eerder al een hand had in de creatie van de Porsche 996, Corvette C5 en de Ferrari Enzo. Hij heeft inmiddels een ontwerpbureau onder z'n eigen naam en stelde dichtbij z'n thuisbasis op het Autosalon van Tokio deze Kode9 voor.

Een puristische tweezitter die wordt voortgestuwd door een 2-liter viercilinder benzinemotor die dankzij een compressor 320 paarden inzet. Erg moeilijk krijgen die het niet want de lage sportwagen zet amper 890kg op de weegschaal. Het geheel wordt gehuld in een uitgesproken retro-koetswerk, al kan Okuyama met net zo veel gemak moderne lijnen combineren. Kijk maar naar het tractortje van z'n hand dat we op onze Facebook-pagina hebben gezet.

De Kode9 heeft momenteel nog geen klanten en de productieplannen zijn onbekend, maar Okuyama heeft ervaring met beperkte oplages, ja zelf met unieke exemplaren. Zeg dus nooit nooit. Voor beeld kan je zoals steeds terecht in de fotospecial.