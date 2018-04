Brabus 850, voor snelle(re) papa's en mama's

Door: AUTO55

Op de Essen Motor Show, die morgen de deuren opent, stelt Mercedes-tuner Brabus de 850 voor (verwijzend naar het aantal paarden onder de motorkap). Deze evolutie van de E 63 AMG Wagon is uitgerust met een dubbel geblazen V8 met 5,912 in plaats van 5,461cc cilinderinhoud en produceert 1.150Nm koppel in plaats van 800Nm. En dan nog spreken we over een elektronische beperking. De top is eveneens begrensd (op 300km/u) en naar 100 spurten doet deze break in 3,1 tellen. Geïnteresseerden kunnen zowel hun vierwiel- als achterwielaangedreven E 63 AMG Wagon bij Brabus binnensmijten. Extra performant rubber staat op de lijst der extra's, en indien aangekruist wordt de maximale topsnelheid verhoogd tot maar liefst 350km/u. Over de aankleding kan gediscussieerd worden. Klik hier voor de foto's.