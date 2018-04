Minder nieuwe wagens in november

Door: BV

Terwijl de Europese automarkt zich wentelt in tekenen van herstel, blijft de autoverkoop in België kwakkelen, al dient ook meteen gesteld dat ons land gespaard is gebleven van de spectaculaire terugval van sommige andere (voornamelijk Zuid-Europese) landen.

In november werden 32.023 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat aantal is 10,6% lager dan het cijfer van dezelfde maand afgelopen jaar, maar vakorganisatie Febiac relativeert. November kende dit jaar immers twee werkdagen minder, wat het gros van de achterstand verklaart. De samengetelde cijfers blijven net als de voorbije maanden geheel in lijn met die van 2012.

De Dienst Inschrijvingen moest het meeste verzoeken van Volkswagen verwerken. Dat merk staat met 3.275 stuks op één, al naderde Renault tot op een steenworp. Dat Franse merk liet immers 3.104 nieuwe voertuigen registreren. Peugeot staat op drie met 2.509 stuks. BMW (2.509 stuks) en Opel (2.203) zorgen voor een Duits overwicht in de top vijf. De 38 meesst populaire automerken en alle cijfers vind je zoals steeds op de Auto55-facebook-pagina.

De terugval die genoteerd werd bij de personenwagens valt ook te noteren bij de inschrijvingen van lichte bedrijfsvoertuigen. Een daling met 9% in november die de gecumuleerde cijfers op - 2,8% brengt.

November was daarentegen excellent voor de inschrijvingscijfers van zware bedrijfsvoertuigen. De voertuigen tussen 3,5 en 16 ton zagen hun cijfers 13,1% hoger gaan; de voertuigen boven 16 ton zelfs + 78,3%. Maar voor de voorbije 11 maanden van dit ijven de resultaten wel onder die van 2012. De opvallende toename van de inschrijvingen bij de bedrijfsvoertuigen de voorbije maanden is minstens ten dele toe te schrijven aan het in voege treden van de nieuwe, strengere Euro 6-norm begin volgend jaar. Transportbedrijven schaffen zich nu nog een Euro 5-model aan. Het prijsverschil is immers aanzienlijk.

Blijft nog de gemotoriseerde tweewielers. Dat marktsegment daalt met 29,6% in november en met 12,4% gecumuleerd.