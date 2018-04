Nissan Leafs doen lichten branden

Door: AUTO55

Elektrische auto's gebruiken om een kantoorgebouw van stroom te voorzien? De techneuten van Nissan hebben er hun zinnen op gezet. Een eerste test "Vehicle-to-Building" werd opgestart in juli in het Nissan Advanced Technology Center in het Japanse Atsugi City en daarbij worden zes Leaf-modellen als krachtcentrale gebruikt. Nissan berekende een op jaarbasis verminderde energiekost van omgerekend bijna € 3.712. Een begin.

De bedoeling bestaat eruit tijdens de piekuren elektriciteit uit de vierwielers op te nemen. De omgekeerde beweging vindt plaats wanneer de stroom het minst kost. Volgens het merk zijn de Leafs op het einde van de werkdag volledig opgeladen en kan het personeel er vervolgens zonder problemen mee naar huis vertrekken. Uiteraard heeft men nu ook "Leaf-to-Home" in gedachten, dat geen verdere uitleg hoeft.