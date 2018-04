Porsche Cayenne krijgt platinum actiemodel

Door: BV

Het zilver van de handel is meer waard dan het goud van de arbeid. Daar speelt Porsche slim op in met een nieuw exclusief actiemodel van de Cayenne, genaamd Platinum Edition.

De huidige Cayenne gaat alweer vier jaar mee en een facelift die de SUV in lijn laat lopen met de nieuwe Macan ligt voor de hand. Het in de schijnwerpers zetten van de huidige Cayenne door middel van deze speciale Edition doet vermoeden dat een opgefriste versie inderdaad niet lang meer op zich laat wachten. Porsche doopt hem tot Platinum Edition en benadrukt dat het om een zeer exclusief model gaat dat in beperkte oplage verkrijgbaar is.

De specifieke uitrusting omvat Platinum Silver metallic afgewerkte raamomlijsting, een achterspoiler, en sierstrips ter hoogte van de voorste luchtinlaten en op de achterklep. Porsche levert hem in de kleuren zwart en wit, en in de metallickleuren Basaltzwart, Meteoorgrijs, Mahonie metallic en Carrera wit metallic. Die laatste tint wordt enkel aan de Platinum Edition toebedeeld. 19 inch Cayenne Design II-velgen volmaken zijn chiquere uitstraling.

Het interieur is uitgevoerd in de kleuren zwart en Luxorbeige en de stoelen zijn gedeeltelijk met leer bekleed. Als vanzelfsprekend behoren vollederen zetels tot de opties. Andere stijlkenmerken van de Platinum Edition zijn de instaplijsten met logo, het tapijt met Luxorbeige rand en de diverse Porsche-logo's. Het model is te krijgen vanaf januari. Beeld is er in de fotospecial.