Dit is de nieuwe Ford Mustang!

Door: BV

Ford introduceert een nieuwe Mustang-generatie op het Autosalon van Detroit, begin januari in het jaar dat het iconische model 50 wordt (het eerste, half vergeten prototype dateert zelfs al van 1962). De teller van het totale aantal geproduceerde exemplaren is inmiddels doorgedraaid voorbij 9 miljoen stuks.

Haaienneus

De oer-Amerikaanse Muscle Car viert z'n verjaardag in een retro-pakket. De ontwerpers van het model schuwden de afgelopen decennia de radicale stijlwijzigingen niet, maar sinds de vorige generatie is het model gehuld in een retrojas. Dat kon op zo veel bijval rekenen dat Ford de lijnen van de eerste modellen ook laat doorsijpelen in deze nieuwe creatie. Tegelijk werd er ruimte gecreëerd voor modernere accenten. Ook de Muscle Car moet immers met z'n tijd mee, en daarom vinden we er LED-dagrijlichten (in de vorm van kieuwen, die het effect van de haaienneus nog versterken) en achterlichtunits die gebruik maken van dezelfde technologie op terug.

Korter, lager, breder

Ford behield de wielbasis van het model, terwijl de totale lengte een fractie kleiner wordt dan bij de uitgaande generatie. De daklijn ligt 3,5cm lager dan bij de vorige editie, terwijl de breedte met 3,8cm toenam. De kofferklep ligt zo maar even 7 centimeter dichter tegen het asfalt dan voorheen, waardoor de Mustang nadrukkelijker knipoogt naar de fastbacks van weleer.

De binnenkant

In de cabine vinden we eveneens een moderne interpretatie van retrolijnen, samen met - aldus Ford - grondig verbeterde materialen en een afwerking die helemaal van deze tijd is. Twee elementen die traditioneel de achilleshiel zijn van traditionele Amerikaanse producten. Door efficiënter om te springen met de beschikbare ruimte, hebben de inzittenden meer volume ter beschikking dan bij de vorige generatie, ondanks de lagere daklijn. In het totaal is er 2,39m3 leefruimte. Hoe groot de koffer wordt, is nog niet bekend.

In de middenconsole van het nieuwe model vinden we aan aanraakgevoelig scherm waarop de bestuurder - tegenwoordig een must, zo lijkt het - aparte ‘apps' kan openen. Zoals een programma dat je rondentijd op circuit registreert. Maar de elektronica krijgt ook inspraak op de weg. Zo krijgt de stuurbekrachtiging een instelbare weerstand, introduceert Ford ‘launch control' op de V8-modellen en zijn er natuurlijk een hele rits veiligheidsvoorzieningen. ABS en stabiliteitscontrole zijn inmiddels al lang verplicht, maar de Mustang zal ook uitgerust worden met een dodehoekwaarschuwing.

Ook voor ons

De nieuwe Mustang gaat wereldwijd in de verkoop, met inbegrip van Europa. Daar moest je je tot op heden steevast richten tot het alternatieve kanaal, wou je je de eigenaar van een exemplaar met de naar het Westen galopperende pony op de neus noemen.

Multi-link achterophanging

Die wereldwijde ambities hebben enkele concrete gevolgen voor het product. We zijn in elk geval verheugd te kunnen melden dat de Mustang voortaan over een geheel onafhankelijke achterophanging beschikt. En dat is voor het eerst. Tegelijk krijgt de McPherson voorophanging nieuwe onderliggende ophangingsarmen. De oude architectuur functioneerde niet optimaal in combinatie met de nieuwe achtertrein.

Viercilinder

De constructeur zal drie motoren in de neus van het model steken. Daarbij horen een 3,7l V6 en een 5-liter V8. Twee motoren die worden overgelepeld uit de huidige generatie, maar wel worden opgewaardeerd. Het vermogen van de zescilinder is nog niet bekend. De centrale zal evenwel fungeren als instapmotor. De achtcilinder nestelt zich aan het andere eind van het spectrum, met 426pk en 529Nm. De grootste evolutie is echter de komst van een 2,3l viercilinder turbomotor. Die wordt 309pk en 407Nm sterk. De zescilinder zal de oversteek naar ons continent overigens niet maken. De schakeldoos krijgt bij alle motoren zes verhoudingen, maar afhankelijk van de motorversie zal Ford je de keuze bieden uit een handbediende zesbak (van Getrag, in essentie dezelfde bak als bij de uittredende generatie, maar met een kortere slag) en een conventionele zestrapsautomaat. Die laatste krijgt nu wel schakellepels aan het stuur en geeft zelf tussengas wanneer een lagere versnelling wordt geselecteerd.

De Mustang staat dan wel over een maand te blinken op het Autosalon van Detroit, maar de eerste exemplaren worden pas eind 2014 uitgeleverd. De exacte specificaties en prijzen vind je terug in de Auto55.be-nieuwsrubriek zodra ze bekend zijn. De beelden hebben we nu al voor je gegroepeerd in deze fotospecial.