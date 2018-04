Bugatti Veyron #400 is een feit

Door: BV

Negen jaar al gaat de Bugatti Veyron mee. Een periode waarin het model eerst alle snelheidsrecords aan diggelen reed, er als Grand Sport een open variant van kwam, waarvan het vermogen werd opgekrikt tot 1.200pk om er respectievelijk de Super Sport en Grand Sport Vitesse van te maken en waarvan we meer speciale versies te verwerken kregen dan we vingers en tenen hebben. Maar het einde komt in zicht.

Bugatti gaf eerder al aan niet meer dan 450 stuks van de hyperbolide te zullen bouwen. Het merk zit nu in de laatste rechte lijn, want nummer 400 is zopas geleverd bij z'n klant uit het Midden-Oosten. Ook dat is een apart exemplaar, want is één van de drie Jean-Pierre Wimille-uitvoeringen uit de Bugatti Legend-serie van de onderneming. Dat kost zo maar eventjes € 2,3 miljoen. Aan de 400 voorafgaande exemplaren verdiende de VW-Groep meer dan een half miljard euro, maar dat is nog steeds onvoldoende om de kost te dekken. Wanneer over maximaal 2 jaar het laatste exemplaar uit de montagehallen rolt, heeft moederhuis VW aan elke Veyron verlies gemaakt. Beeld van de Bugatti Veyron Jean-Pierre Wimille vind je in onze fotospecial.