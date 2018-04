Helm James Hunt moet € 25.000 opbrengen

Door: BV

Deze helm van fabrikant Bell had in 1976 een innovatief design. Hij was wat slanker dan de meeste andere modellen en had bovenal een veel kleiner vizier. Maar dat is niet de reden waarom veilinghuis Bonhams denkt er tenminste € 25.000 voor de kunnen krijgen. Het gaat immers om het exemplaar dat door F1-piloot James Hunt werd gedragen tijdens het jaar dat hij de Kampioenstitel veroverde in z'n McLaren na een bikkelharde strijd met Ferrari en Niki Lauda in één van de spannendste en meest dramatische F1-seizoenen uit de geschiedenis.

Het verhaal uit 1976 is te zien op het grote doek in ‘Rush', een film van eerder dit jaar van regisseur Ron Howard. De timing van de veiling is dan ook alles behalve toevallig. De originele helm kan u hier in de fotospecial bekijken. Het verhaal van Rush vind je in het Auto55-dossier Legendarische Autofilms.