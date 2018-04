Renault Twizy kunstig voor goed doel

Door: BV

Renault heeft een Twizy in de handen van een kunstenaar gestopt. De door Jaques Tange fantasierijk ingekleurde tweezitter staat van 12 tot en met 16 december te blinken in Nederland op de Masters of LXRY (een beurs voor mensen die er warmpjes inzitten) en gaat daarna onder de hamer. De opbrengst gaat naar KiKa - een fonds dat kinderen met kanker helpt. De aparte tweezitter werd overigens niet door Renault zelf ter beschikking gesteld, maar is een geste van Renault Dorzo in het Nederlandse Vlaardingen. Het schilderwerk kan je hier in detail bekijken.