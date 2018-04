Jaguar Land Rover bouwt fabriek in Rio de Janeiro

Door: BV

Jaguar / Land Rover is al meer dan 20 jaar actief in Brazilië en telt 35 dealers in het land. De economie in Zuid-Amerika begint stevig op toeren te komen en dat heeft gevolgen voor de vraag naar luxeproducten. Dit jaar zetten beide automerken samen bijna 10.000 nieuwe voertuigen af in Brazilië - een stijging van zo'n 40% ten opzichte van het jaar ervoor. En het heeft er alle schijn van dat de economische groei er nog een hele tijd zal aanhouden.

De Britten reppen zich dan ook om bij Rio de Janeiro een nieuwe fabriek neer te poten. Die moet in de eerste plaats te plaatselijke markt bedienen. In het programma wordt zo'n € 300 miljoen geïnvesteerd. De fabriek moet in 2016 operationeel zijn, zal in eerste instantie 400 werknemers hebben en hoort elk jaar 24.000 voertuigen te bouwen.