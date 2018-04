Grote TV op wielen: Willie bus concept

Door: AUTO55

Inspiratie voor deze vindingrijke Willie bus concept vond designer Tad Orlowski in z'n smartphone. Hij ontwierp een stadsbus die voor een groot deel uit transparante LCD-panelen is opgebouwd, waardoor er een grote variëteit aan toepassingen ontstaat. Zo zou de reiziger bijvoorbeeld van buitenaf reisinformatie kunnen bekijken wanneer de bus passeert, of even een plattegrond kunnen gadeslaan die de zijkanten siert. Al heeft het concept - en daar blijft het voorlopig bij - natuurlijk nog (veel) meer potentieel indien het voor commerciële doeleinden zou worden gebruikt. Zoals voorgesteld in de fotospecial.